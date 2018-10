Ecosistema urbano, Agrigento penultima in Italia

Agrigento al penultimo posto tra le città italiane, nella graduatoria di Ecosistema Urbano, l’annuale rapporto di Legambiente, giunto alla sua venticinquesima edizione, presentato oggi a Milano e realizzato con il contributo scientifico di Ambiente Italia, la collaborazione editoriale de “Il Sole 24 ore” e con un contributo di Ispra.

“Siamo ultrastanchi – dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - di leggere i nomi delle città siciliane negli ultimi posti delle classifiche di qualunque dossier di Legambiente. Quello presentato oggi, Ecosistema Urbano, fotografa una situazione che non possiamo più accettare e ricade pesantemente sulla qualità della nostra vita”.

Anche il piazzamento di Palermo non è dei migliori, e Catania è addirittura all’ultimo posto, dopo Agrigento.

“Questo significa che le performance ambientali in Sicilia sono all’anno zero – aggiunge Zanna –. A fronte di comuni che investono sul solare, contengono lo spreco d’acqua, che diventano byke friendly, noi non abbiamo ancora idea di come smaltire i rifiuti, la raccolta differenziata langue. Con il cambiamento climatico in atto, non abbiamo preso alcun provvedimento, strade allagate, strade e muri franati, l’acqua piovana non viene raccolta per uso irriguo, per i danni causati dal maltempo ben due dirigenti del Genio civile di Catania e Palermo si sono dimessi. Una situazione inaccettabile. Regione e Comuni si diano una mossa, la nostra vivibilità deve essere tutelata”.