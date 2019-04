In sella ad un mulo per dire "no" alla plastica: partenza dalla Valle dei Templi

In sella ad un mulo per dire "no" alla plastica e immaginare un mondo privo di inquinamento e rifiuti. E' questo in sintesi lo spirito di "EcoMulo", iniziativa di sensibilizzazione che si svolgerà a partire il prossimo 1 maggio e riguarderà la provincia di Agrigento.

La partenza (ovviamente, in mulo) è infatti prevista dal Tempio della Concordia di Agrigento. Da qui i partecipanti si muoveranno per tappe alla volta del santuario di Santa Rosalia a Palermo, passando per l'Eremo di Santo Stefano di Quisquina, primo "Comune plastic free".

L'iniziativa è al suo nono anno ed è dedicata questa volta, appunto, al tema della plastica "che sta invadendo il nostro pianeta - dicono gli organizzatori -. Non c'è luogo, seppure sperduto ma dal quale sia passato un uomo, che non presenta tracce di plastica. Un tappo di bottiglia, nella migliore delle ipotesi, un copertone abbandonato nella peggiore, un sacchetto che ha contenuto vivande per una scampagnata, nei casi più frequenti.

Federico Price Bruno e i suoi compagni di viaggio partiranno, in sella ai muli, dalla Valle dei Templi e da qui, attraversando poi le trazzere del Parco dei Monti Sicani arriveranno a Santo Stefano di Quisquina. Durante tutto il percorso di "EcoMulo 2019" ogni genere di vettovaglia, accessorio, strumento necessario alla conduzione del viaggio sarà rigorosamente senza plastica e biodegradabile, in osservanza

alla necessità di rendere il pianeta Terra più pulito e di preservarlo da fonti di inquinamento impossibili da smaltire".