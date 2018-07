Eclissi lunare, massima oscurità dalle 22: ecco dove osservarla

Gli esperti assicurano è l’eclissi lunare più lunga del secolo. Per 103 minuti sarà possibile ammirare la terra tingersi di rosso. Uno spettacolo nei cielo che anche Agrigento non vuole perdere. Accadrà oggi, a fare compagnia al nostro satellite sarà Marte. La fase massima dell'eclissi comincerà alle 21.30, quando l'eclissi comincerà a essere totale per finire alle 23.14, tutto questo quando il satellite comincerà ad uscire dal cono d’ombra. In città si può visionare in diverse zona, ecco quelle consigliate.

Al Belvedere Kainon, è la notte della luna rossa. Da lì, visionare la totale eclissi non sarà per nulla difficile. Dalle 18 e 30 fino all’una, musica ambiente esclusivo utile a vedere lo spettacolo.

La totale eclissi lunare potrà essere visibile anche dal “Belvedere Modugno”. Proprio li, con l’ausilio del binocolo donato grazie al protagonismo, lo spettacolo nei cieli potrà essere più che mai visibile.