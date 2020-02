Eccellenza italiane 2020, premiata una pizzeria favarese

Importante riconoscimento per una pizzeria dell’Agrigentino. E’ entrata nell’ambizioso registro che premia qualità e prodotti gastronomici Made in Italy, la pizzeria del favarese Carmelo Pistritto.

Un riconoscimento più che mai importante che va a premiare il lavoro di una delle pizzerie più riconosciute dell’Agrigentino. Carmelo Pistritto imprenditore e titolare di “Mamma mia che pizza” ha ricevuto una targa. La sua pizzeria rientra ufficialmente tra le “Eccellenze italiane 2020”.

"Sono passati giorni, mesi e pure alcuni anni dalla nostra apertura - dice Carmelo Pistritto - ma oggi per noi è un giorno speciale. Facciamo parte delle eccellenze italiane 2020. Le parole non bastano per esprimere quello che si prova".