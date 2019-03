Un'ora di buio al tempio di Giunone, in "scena" l'Earth Hour

Si è spento il Tempio di Giunone. In occasione dell’evento Earth Hour, la città ha aderito all’importante iniziativa. Un’ora al buio, come nelle principali location di tutta Italia. All’evento anche gli esponenti del Wwf.



"In grazie infinito va rivolto al direttore del Parco archeologico, Giuseppe Parello, che ci ha subito accolti, e al suo staff, dal Antonio Infantino a Lea Gebbia e a tutto il personale che ci ha collaborati a perfezione. E poi che dire della scuola di ballo asd Bailart, che con i suoi tangueri ci ha fatto vivere un momento di gioia, per esibirsi al vento, alla bellezza e alla natura, evocando antiche ritualità reinterpretate nella modernità". Queste le parole dal direttivo del Wwf.

Giunone, la Dea dell’amore incarnato nel matrimonio, della fedeltà e della saggezza, è stata onorata dalle movenze dei primi ballerini, Emilia Marino e Francesco Cappello, che in compagnia di Maria Rinallo e Angelo Grutt'Adauria con Francesca Zambuto e Alfonso Pisano, hanno dato forma e vita alla fecondità.



Per il Wwf Sicilia Area Mediterranea sono intervenuti il presidente, Giuseppe Mazzotta, e Angela Giglia, Mariella Moschiera ed Erica Capraro.