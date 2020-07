Sfondano pareti e portone del "Giallonardo Q": maxi furto al chiosco

Hanno devastato, provando ad abbatterle, le pareti di legno, forzato il portone di ingresso e una volta intrufolatisi all’interno del “Giallonardo Q” – che si trova proprio sulla spiaggia di Giallonardo fra Porto Empedocle e Realmonte – hanno messo tutto a soqquadro e hanno portato via tutto quello che hanno trovato: dai soldi che erano stati lasciati in cassa, alla macchina tritaghiaccio, alle casse e mixer dell’impianto audio. Ma hanno portato via anche le cassette - tante cassette visto che il proprietario aveva appena ricevuto la merce dal distributore - di bevande.

Danneggiamento e furto hanno provocato danni per oltre tre mila euro. Fatta la scoperta, ancora sotto choc, il proprietario ha lanciato l’allarme ai carabinieri. Sul posto sono accorsi i militari dell’Arma della stazione di Realmonte che hanno effettuato un meticoloso sopralluogo.

Difficile pensare a qualcosa di improvvisato. Verosimilmente hanno agito più persone che avevano a disposizione un mezzo dove, appunto, poter caricare tutta la refurtiva. Spetterà però alle indagini dei carabinieri, che ieri risultavano essere in fase embrionale, provare a fare chiarezza e ad individuare i malviventi. Nessuno a quanto pare – nonostante vi siano delle case vicine – ha visto, né sentito nulla.

Sarebbe bastata una semplice segnalazione al 112 per consentire ai carabinieri di bloccare gli autori del danneggiamento e furto che hanno comunque impiegato del tempo. Nel giugno del 2018, qualcuno aveva tentato di incendiare lo stesso chiosco.