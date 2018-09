E' morto Giovanni D'Angelo: ex sindaco di Ravanusa e sindacalista della Cgil

E' morto Giovanni D'Angelo, ex sindaco di Ravanusa e - per tantissimi anni - dirigente della Cgil Agrigentina. Sindacato che, oggi, piange la sua scomparsa.

Giovanni D’Angelo ha ricoperto importanti incarichi di categoria e confederali, è stato un indimenticato direttore provinciale dell’Inca, il patronato della Cgil, presidente dell’Inps di Agrigento; era componente la segreteria provinciale del sindacato pensionati della Cgil - ha ricostruito il segretario del sindacato: Massimo Raso - . E’ stato amministratore locale, sindaco di Ravanusa, la sua città natale; consigliere provinciale e vice presidente della Provincia regionale di Agrigento. Una persona onesta, un grande lavoratore, un punto di riferimento della Sinistra Agrigentina. Eretico, mai allineato, con una sua visione del mondo che difendeva con orgoglio, combattivo. Una persona garbata, elegante e mite - prosegue Raso - . Avrebbe sicuramente, in ragione della sua preparazione e delle sue capacità, meritato di più dalla politica e dal suo sindacato, la Cgil che non lo dimenticherà. Muore nel giorno del 112esimo “compleanno” della Cgil, parte di quella storia, nella nostra provincia, l’ha scritta lui: con le lacrime agli occhi e col cuore gonfio di dolore, glielo riconosciamo e promettiamo a lui ed alla sua famiglia, cui ci stringiamo commossi, che non dimenticheremo il suo impegno".