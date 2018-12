E' in arrivo l'albero di Natale, per il quarto anno sarà il regalo di Micciché

Per il quarto anno consecutivo - nonostante non sia più assessore comunale dall'inizio dell’aprile dello scorso anno - sarà Francesco Micciché a occuparsi dell'albero di Natale che come "tradizione" verrà collocato in piazza Marconi. E anche quest'anno, Micciché lo farà a titolo di protagonismo civico. Non arriverà però il “solito” cipresso da Cammarata, dall’area di disboscamento selettivo dove fino allo scorso anno Micciché si è rifornito.

Quest’anno, l’ormai ex assessore comunale ha segnato quella che è una vera e propria inversione di tendenza. Un’inversione di tendenza che “semina” la cultura del rispetto dell’ambiente. In piazza Stazione, nel “cuore” di Agrigento arriverà – verosimilmente un paio di giorni prima dell’Immacolata Concezione - un cipresso artificiale. Un albero che Micciché affitterà e pagherà di tasca propria. Condizioni meteo permettendo, verrà addobbato poi prima dell’Immacolata. Da giorni ormai, Franco Micciché – che nella vita fa il medico - è all’opera per affittare l’albero di Natale di Agrigento e per rinnovare una parte degli addobbi.

"Utilizzeremo gli addobbi e le luci comprati nei tre precedenti Natali, ma sto comprato qualcosa di nuovo - ha spiegato - per potenziare e rendere più bello possibile l’albero di quest’anno. Un albero artificiale perché quest’anno voglio, anche io, dare il chiaro, inequivocabile, segnale del rispetto per l’ambiente che verrà naturalmente collocato in piazza Stazione”. Anche se, appunto, non è più assessore da un anno e mezzo, Micciché continua a voler donare, il suo personalissimo regalo, alla città.