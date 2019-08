Motorini in ogni dove e caos infinito, duro attacco dei pentastellati: "San Leone è un far west"

“San Leone è un Far West”. Duro attacco dei pentastellati all’Amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco, Calogero Firetto. All’indomani del sabato sera, la parte sud della città è stata presa d’assalto da agrigentini e non. Turisti, ma anche giovanissimi pronti a divertirsi. Il rovescio della medaglia, è il grande caos. A mettere in risalto il primo sabato d’agosto ci pensano gli esponenti del Movimento 5 stelle di Agrigento. Sono loro, con il supporto di Michele Sodano, a puntare il dito verso palazzo dei Giganti.

“Non ci può essere progresso senza controllo del territorio, se nessuno fa rispettare le leggi diventa un vero e proprio far west, dove ognuno può fare come gli pare. Guardate queste immagini che ci hanno inviato dei cittadini ieri sera”.

I pentastellati parlano di una pista ciclabile presa d’assalto dai centauri. Parcheggi senza senso e motorini in ogni dove. “La pista ciclabile del Lungomare Dune é diventata un parcheggio non solo per centinaia di motorini, ma anche per autoveicoli. Oltre al traffico insostenibile – dicono i pentastellati - che in nessun modo viene gestito dall'Amministrazione comunale, regna l'inciviltà assoluta e nessuno sanziona gli illeciti. Nelle altre città si studiano piani per il traffico, vengono studiate ZTL che facilitano la vita dei residenti e dei fruitori, da noi anarchia totale e decadimento. E il sindaco Firetto cosa fa?”.

"Stiamo trovando tutti una San Leone senza controllo - dice Sodano. La pista ciclabile diventa addirittura parcheggio per motorini e automobili. È questa la visione di futuro per Agrigento dell'attuale amministrazione comunale?".