Due uomini sorpresi dentro una casa abbandonata, denunciati

Nella giornata di giovedì, i due – un extracomunitario e un empedoclino – sono stati sorpresi all’interno della casa abbandonata, alle spalle della centralissima via Roma. Difficile, anzi impossibile, pensare ad un tentativo o ad una vera e propria occupazione abusiva di residenza. Si tratta, del resto, di un immobile in pessime condizioni, praticamente non abitabile. I due sono stati controllati, ma né sui due uomini, né fra quelle quattro mura, carabinieri e poliziotti hanno trovato nulla di importante.

La loro presenza in quella catapecchia, alle spalle della via Roma, ha insospettito sia i poliziotti del commissariato “Frontiera” che i militari dell’Arma della stazione cittadina. Ed ecco perché sarebbero in corso indagini, accertamenti e verifiche più o meno mirate. Nulla, inevitabilmente, viene fatto trapelare.