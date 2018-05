Due siti istituzionali on line per Menfi, solo uno è "trasparente"

Menfi è tra i Comuni dai siti on line meno trasparenti? Dipende da quale sito on line si prende a riferimento.

Sì perché abbiamo scoperto, dopo la pubblicazione dei dati contenuti nella classifica stilata dalla “Bussola della Trasparenza” del ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che in realtà la ridente cittadina dell’Agrigentino non ha uno, ma ben 2 siti on line istituzionali.

Così accade che la “Bussola” segni il “nord” sbagliato, prendendo a riferimento un sito on line dall’indirizzo più “tradizionale” (www.comune.menfi.ag.it), che risulta appunto scarsamente “trasparente”, ma non un suo omologo dal nome più “amichevole”, cioè www.welcometomenfi.it. Due siti praticamente gemelli ma, ci assicurano dall’ente, con il secondo perfettamente rispondente ai parametri sulla trasparenza.

Ed infatti è così: questo portale ha, secondo la “Bussola” 80 sezioni disponibili su 80. Promosso a pieni voti, quindi, ma sarebbe il caso che l’amministrazione comunale si facesse sentire con il ministero e imponesse il cambio di riferimento. O, quantomeno, che qualcuno provvedesse a mettere off line il sito ritenuto non rappresentativo e che oggi potrebbe trarre in inganno chiunque, come ha fatto con il Governo.