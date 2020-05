Ancora migranti a Lampedusa, due sbarchi in poche ore

Sei tunisini, su un'imbarcazione di legno di circa 5 metri, sono riusciti ad arrivare fino a Lampedusa. Il piccolo gruppo è stato portato al molo Favarolo per le procedure di identificazione e i primi controlli sanitari. Nelle prossime ore sarà decisa la loro collocazione.

Aggiornamento alle 17: 40

Un'imbarcazione, con a bordo 40 tunisini, è stata intercettata a poche miglia dalla costa di Lampedusa ed è stata scortata, dalle motovedette della Guardia costiera, fino a molo Favarolo. Si tratta del secondo sbarco nel giro di poche ore. In tarda mattinata erano arrivati in 6. Non è ancora chiaro come e quando verranno trasferiti i due gruppetti.