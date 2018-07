Preso di mira uno stabile di via Roma, raffica di furti: via oro e contanti

Due furti, nell’arco di due giorni, nello stesso palazzo. Ad essere preso di mira è stato uno stabile di via Roma a Porto Empedocle. Praticamente identico il modus operandi: in entrambi i casi non sarebbero stati rilevati segni di effrazione.

Dalla prima abitazione “visitata” – quella di una sessantaquattrenne – i ladri hanno portato via 200 euro in contanti e diversi monili in oro: bracciali, collane, orecchini per un ammontare di svariate migliaia di euro.

Dalla seconda casa, invece, i ladri – o il malvivente solitario – si sarebbero accontentati, dopo aver messo tutto a soqquadro, di appena 40 euro. A richiedere l’intervento della polizia di Stato, per quest’ultimo furto, è stata la proprietaria della residenza: una quarantasettenne. I poliziotti del “Frontiera” hanno già avviato le indagini.