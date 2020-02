Due auto date alla fiamme, una risultava essere rubata: è giallo

L’escalation di criminalità non abbandona Canicattì. Due episodi nelle ultime ore hanno preoccupato e non poco. Il primo è quello che riguarda un’auto rubata in una zona isolata e poi data alle fiamme. Il secondo, riguarda un altro veicolo incendiato nei pressi di alcune palazzine.

Gli episodi, però, non sarebbero collegati. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia i carabinieri sono riusciti a risalire al modello della vettura, una Fiat Cinquecento. L’auto era di proprietà di una 34enne. Il furto potrebbe essere andato a segno nella notte. I malviventi hanno portato via l’auto per poi distruggerla in di contrada “Montagna”, alla periferia di Canicattì. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed i carabinieri, ma l’auto era irriconoscibile. La pista seguita da parte dei militari dell’Arma è quella della vendetta.

Gli investigatori hanno anche verificando se nelle ultime ore sono arrivate segnalazioni circa atti criminosi commessi con una utilitaria. Paura anche nei pressi di via Scarlatti. Un incendio ha distrutto un’auto parcheggiata vicino delle palazzine abitate. La vettura era di proprietà di una canicattinese.