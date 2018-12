Due auto contromano sul viadotto Morandi, allarme e paura fra gli automobilisti

Non accadeva da un po’, complice forse la chiusura parziale del cavalcavia. Nella notte fra sabato e ieri sono state però ben due le autovetture che hanno imboccato contromano il viadotto Morandi, nella porzione che è aperta alla circolazione stradale. Stando ai racconti di alcuni residenti di un palazzo vicino, le due macchine sarebbero uscite dalla provinciale di contrada Fondacazzo e si sarebbero immesse, appunto, contromano sulla corsia che da Villaseta porta alla città dei Templi.

Un errore grossolano quello dei due sprovveduti automobilisti, un errore che avrebbe potuto anche avere delle conseguenze drammatiche. Alcune auto che percorrevano la strada sul corretto senso di marcia sono riuscite a frenare in tempo e a schivare gli “ostacoli”. Non sono, naturalmente, mancati i colpi di clacson per richiamare all’attenzione i distratti automobilisti e l’utilizzo ripetuto degli abbaglianti. Poi, a quanto pare, un giovane conducente è riuscito – fra clacson, abbaglianti e addirittura piazzando di traverso la propria autovettura – a far comprendere ai due distratti conducenti che l’avevano fatta grossa. Non c’è stato nessun intervento da parte delle forze dell’ordine. Non è chiaro se qualcuno abbia segnalato o meno l’accaduto alle centrali operative.