"Fiumi" di hashish lungo le vie della città, sequestrate stecchette ritrovate abbandonate

Hashish in un'abitazione di Fontanelle e hashish anche in vicolo Avenia I, nel centro storico. La maxi operazione della polizia - coadiuvata dalle unità cinofile della Questura di Palermo - ha permesso di portare alla luce, per l'ennesima volta, quello che è un fenomeno dilagante: "fiumi" di droga circolano da una parte all'altra della città dei Templi.

I poliziotti della sezione "Volanti", ieri, hanno controllato - in piazzale Rosselli - numerosi passeggeri dei pullman di linea. Controlli mirati sono stati fatti anche in tutto il centro cittadino. Nell’ambito dell’operazione sono state identificate circa 180 persone e sono stati controllati circa 65 veicoli.

A Fontanelle, durante una perquisizione domiciliare, i poliziotti sono riusciti a scovare 2,9 grammi di hashish. Un ventiduenne agrigentino è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale di stupefacenti. Il blitz nel centro storico ha permesso, invece, di ritrovare - in vicolo Avenia I - 8 stecchette di hashish, dal peso complessivo di 64,90 grammi. Sembra verosimile che qualcuno - alla vista della polizia - possa essersi immediatamente liberato della "roba".