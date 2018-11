"Nascondeva hashish, semi di marijuana e una piccola serra": arrestato

Un panetto, 10 stecchette già confezionate e piccoli frammenti di hashish. Trovata la "roba", durante una perquisizione personale e domiciliare, i poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle hanno fatto scattare l'arresto. A finire nei guai, in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato Marco Inguanta di 38 anni, residente ad Agrigento.

I poliziotti avrebbero trovato l'uomo in possesso anche di "una mazzetta di bustine del tipo di quelle in cui erano confezionate le stecchette di 'roba' e di un cutter, oltre ad una vaschetta all’interno della quale erano posti due batuffoli di cotone idrofilo imbevuti e contenenti semi di marijuana di tre diverse varietà - ha ricostruito, ufficialmente, la Questura di Agrigento - . Nel corso della perquisizione veniva, rinvenuta anche una 'serra' costituita da una camera climatica mobile all’interno della quale erano posizionati e perfettamente funzionanti fari alogeni, temporizzatori di luce e acqua, deumidificatore, secchi di decantazione, pompe dell’acqua, varie multiprese elettriche e fertilizzanti e vari strumenti per la coltivazione della marijuana".

Il trentottenne, dopo l'arresto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato portato in carcere.