"Nascondeva marijuana nella scala", la Squadra Mobile arresta 36enne

Sarebbe stato ritrovato in possesso di circa 200 grammi di marijuana. E' per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i poliziotti della Squadra Mobile - sezione Narcotici - hanno arrestato Gaetano Arcadipane, 36 anni, di Agrigento.

Durante dei controlli per prevenire e reprimere il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata effettuata una perquisizione domiciliare a Palma di Montechiaro. Durante questa verifica, "i poliziotti della sezione Narcotici della Squadra Mobile hanno ritrovato - nel vano scala di pertinenza dell’immobile - un sacchetto in plastica di colore bordeaux contenente delle infiorescenze di sostanza presumibilmente del tipo marijuana, per un peso complessivo di circa 200 grammi. Il successivo narcotest del Gabinetto provinciale polizia Scientifica, - ha ricostruito la Questura di Agrigento - confermava trattarsi di marijuana". Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto ai domiciliari.