Droga e resistenza a pubblico ufficiale, denunciati due uomini

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiao, hanno fermato un 33enne palmese. L'uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato. Nel dettaglio, i poliziotti, hanno sorpreso A.R., durante la consegna di una dose di sostanza stupefacente. Il 33enne palmese stava consegnando, dunque, la droga ad un giovane. I poliziotti, dopo un'attenta perquisizione, hanno trovato un'altra dose di marijuana. La droga è stata immediatamente sequestrata ed il 33enne è stato denunciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo droga, ma anche denunce per oltraggio a pubblico ufficiale. I poliziotti del commissarieto di Palma di Montechiaro, nel corso di appositi controlli del territorio per il contenimento della diffusione pandemica COVID-19, hanno "pizzicato" un 66enne. L'uomo, si trovava si trovava fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo. Il 66enne C.D.G.G - queste le sue iniziali - durante il controllo ha inveito contro gli operatori. Per tale motivo il palmese è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ed anche verbalizzato per la violazione delle norme volte al contrasto della diffusione del “Covid-19".