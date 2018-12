A Palermo per comprare la "roba" per il fine anno? Arrestati due menfitani

Sarebbero stati trovati in possesso di tre panetti di hashish, del peso complessivo di circa 300 grammi, e due grammi di cocaina. A ritrovare la "roba" sono stati i carabinieri del reparto Operativo di Palermo che hanno arrestato i menfitani Accursio Maggiore, di 32 anni, e Fortunato Rizzo, di 47 anni. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Il giudice ha già convalidato l'arresto ed ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora a Menfi.

Nei confronti dei due menfitani è stato disposto il giudizio direttissimo davanti al tribunale di Palermo e il giudice Sergio Ziino ha convalidato e accolto la richiesta del loro difensore, l’avvocato Calogero Lanzarone del foro di Sciacca, di una misura meno afflittiva dei domiciliari che erano stati chiesti dal pubblico ministero. Il giudice ha accolto la richiesta dell’avvocato Lanzarone e disposto nei confronti dei due la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore comprese dalle 22 alle 7. L’avvocato Lanzarone ha chiesto per i due menfitani il giudizio abbreviato e l'udienza di discussione è fissata per il 9 gennaio.

Il controllo sarebbe avvenuto prima che i due riprendessero il viaggio per tornare a Menfi. Il processo si deciderà, comunque, in abbreviato, allo stato degli atti, dinanzi al giudice del tribunale di Palermo. L’ipotesi è che i due, che svolgono lavori saltuari a Menfi e che hanno precedenti, siano andati a Palermo a prelevare stupefacenti per il fine anno.