Droga, la maxi inchiesta "Piazza pulita": indagato torna libero per scadenza termini

La maxi operazione “Piazza pulita”, che ha disarticolato un giro di pusher violenti che avrebbe gestito la rete dello spaccio nella zona di piazza Ravanusella e via Gallo, centro storico gran parte del quale abbandonato, approderà presto in aula per il processo.

Nel frattempo il giudice delle indagini preliminari Luisa Turco ha revocato le ultime misure cautelari a distanza di un anno esatto e, quindi, alla scadenza dei termini. Mustapha N'Diaye, 24 anni, del Senegal, difeso dall’avvocato Giuseppe Lauricella, non sarà più sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a partire dal 29 aprile.

Il pubblico ministero Alessandra Russo ha firmato per tutti gli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e la vicenda approderà presto in aula per il processo. L’inchiesta ha disarticolato un giro di spaccio composto - sostiene l'accusa - da africani che, in alcune circostanze, oltre a smerciare droga a giovanissimi, avrebbero colpito con calci e bottigliate i loro clienti. Si tratta di Lamin Singhateh, 22 anni, del Gambia; Sainey Danso, 20 anni, del Gambia; Mustapha N'Diaye, 24 anni, del Senegal; Gibbi Camara, 19 anni, del Gambia; Mamadi Cissè, 19 anni, del Gambia; Henry Heraze, 20 anni, nigeriano; Ballamusa Cham, del Gambia, 20 anni; Nathalie Verons, 44 anni, belga; Mohamed Bah, 19 anni del Gambia.