Spaccio e consumo di droga, Li Bassi: "30 mila minori fumano spinelli, 2 mila assumono cocaina ed eroina"

"La situazione è di una gravità estrema perché ci sono anche tanti minorenni che non hanno la possibilità di acquistare stupefacenti, ma neanche di comprare la pizza e accettano di collaborare in ogni modo, anche andando a prendere la droga a Palermo. Non capiscono la gravità del trasporto, della cessione ad altri. Il loro obiettivo è solo quello di procurarsi la droga e qualche soldo. Purtroppo, molti di questi appartengono a famiglie che non hanno mezzi economici. A Sciacca, nella zona della Marina in particolare, ce ne sono tanti di questi ragazzi. Il fenomeno si allarga a macchia d'olio. Io ho potuto aiutare molti ragazzi ai quali la droga aveva determinato anche problemi di altro tipo. Chi si rivolge al Sert riceve un aiuto e si riscontrano anche i miglioramenti". Lo ha detto, al Giornale di Sicilia, Paolo Li Bassi che per tanti anni è stato responsabile del Sert di Sciacca, servizio nel quale arrivano molti assistiti dall'area Belicina e da una larga fetta della provincia.

"Ci sono alcuni elementi riscontrati dal Sert che rendono il quadro ancora più preoccupante. Uno tra questi è lo scambio, ormai costante, di hashish tra ragazzi che adesso si passano anche psicofarmaci che riescono a procurarsi e questo è di una gravità estrema tanto che abbiamo registrato anche casi di giovanissimi per i quali è stato necessario il ricovero ospedaliero per i disturbi psichiatrici subiti a causa del consumo di droga - ha continuato Li Bassi, che è in pensione da qualche tempo, - . Spesso non riusciamo a fare abbastanza, ma bisogna andare avanti ed è anche per questo che il Sert è sempre promotore di iniziative».

In provincia di Agrigento, "non meno di trentamila giovani fumano spinelli, il consumo di droga è dilagante. Ragazzi anche di 12 o 13 anni. C'è una deriva che sembra inarrestabile per le droghe leggere, mentre per quanto eroina e cocaina il consumo è stabile con circa duemila assuntori".