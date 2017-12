"Traffico di droga dal Belgio ad Agrigento", Gioacchino Alba resta in carcere

Il favarese Gioacchino Alba, residente a Liegi, arrestato la scorsa estate per un presunto traffico di droga dal Belgio all’Agrigentino, resta in carcere. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del tribunale del Riesame di Palermo. Lo riporta il quotidiano La Sicilia.

L’inchiesta è quella denominata “Up & Down”, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento e dai militari della Tenenza di Favara, con il coordinamento della Dda di Palermo. Il favarese era stato arrestato in Belgio a luglio, poi estradato in Italia, adesso si trova in una struttura penitenziaria italiana.