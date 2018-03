"Trovati in giro nonostante fossero ai domiciliari o in possesso di droga", raffica di arresti e segnalazioni

Sette giovani, nelle location della movida di Canicattì, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento quali consumatori abituali di droga e i carabinieri hanno sequestrato, complessivamente, 8 grammi di marijuana e mezzo di cocaina. I carabinieri, in tutta la provincia, hanno effettuato - durante il fine settimana - un servizio straordinario di controllo del territorio. E i risultati non sono mancati.

Verifiche ed accertamenti sono stati eseguiti anche nei confronti di un centinaio di persone sottoposte a misure cautelari di varia natura o alternative alla detenzione. Complessivamente sono state 4 le persone arrestate per violazioni alle misure di prevenzione o cautelari e su ordine di carcerazione. A Sciacca è finito nei guai S. M. A. 53enne, il quale deve scontare la pena detentiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione per truffa ed altro; a Santa Margherita di Belice è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale S. L., 45enne, scagliatosi contro i carabinieri durante un controllo di identificazione; a Favara è stato arrestato P. A. 78enne, trovato a spasso nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari; a Villaseta, invece, è finito in manette A. A., 47enne, detenuto domiciliare, sorpreso fuori dalla propria abitazione.

Per il maxi controllo del territorio, complessivamente sono stati impiegati sul campo 100 carabinieri che hanno identificato oltre 300 persone e controllato circa 200 veicoli. Sono state elevate numerose sanzioni, in particolare per guida senza le cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida, mancata copertura assicurativa e mancata revisione. In tre casi, è scattata anche la denuncia per guida senza patente ed in un caso per guida sotto l’influenza dell’alcool. Sono state ritirate sette carte di circolazione ed altrettanti i mezzi sequestrati. .