"Trovato con droga prende a pugni un carabiniere", arrestato 20enne: militare in ospedale

I carabinieri, già da qualche mese, hanno incrementato i controlli per contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Così è stato anche sabato scorso quando nella "rete" dei militari della stazione di Agrigento è finito un ventenne del Gambia. Un giovane che si intratteneva, in pieno centro storico, con fare sospetto tra il via vai di ragazzi.

I carabinieri, insospettiti dal suo atteggiamento guardingo, lo hanno pedinato per tutto il pomeriggio. Al momento opportuno sono entrati in azione, nei pressi di via Gallo, all’angolo con via Bagli, scoprendo il nascondiglio in cui l’uomo aveva nascosto lo stupefacente. I militari gli hanno trovato addosso oltre dieci grammi tra hashish e marijuana, già suddivisi in singole dosi pronte alla vendita. I militari dell'Arma hanno scoperto, inoltre, il nascondiglio utilizzato dallo spacciatore per nascondere la propria merce: in un anfratto di un muretto a secco hanno infatti trovato altri 40 grammi di hashish ed un coltellino utilizzato per suddividere la sostanza in singole dosi. Il giovane, colto di sorpresa, si è opposto in ogni modo all’intervento dei militari, cercando di colpire con un pugno uno di essi.

Ne è scaturita una violenta colluttazione che però non ha impedito al coraggioso carabiniere di ammanettarlo. Sia il militare che lo spacciatore sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, i medici hanno diagnosticato - per le escoriazioni e le contusioni riportate - 10 giorni di prognosi per il carabiniere e 7 per il gambiano. Immigrato che, terminate le cure, è stato arrestato e portato direttamente al carcere di Agrigento. Dovrà ora rispondere delle ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.