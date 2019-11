"Spaccio di droga nella movida estiva di San Leone", il riesame annulla due arresti

I due imputati finiti agli arresti domiciliari tornano liberi: l’operazione “Sunlight drug”, che il 9 novembre ha fatto scattare cinque misure cautelari, nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza un giro di spaccio di hashish, anfetamine, ecstasy e cocaina, a San Leone, non regge del tutto al riesame.

L’ordinanza cautelare era stata emessa dal gip del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, su richiesta del sostituto procuratore Gloria Andreoli. Le indagini sono state svolte sul campo dalla squadra mobile. Il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari per Alessandro Calogero Trupia, 30 anni; e per Faisal Haouari di 27 anni. Obbligo di dimora con prescrizioni, invece, per Luigiandrea De Marco di 20 anni e per Angelo Battaglia di 22 anni. Divieto di dimora in provincia di Agrigento, inoltre, per il gambiano Ebrahim Sanneh, 26 anni.

Il tribunale della libertà, al quale si sono rivolti i difensori di Trupia e Haouari, rispettivamente gli avvocati Leonardo Marino e Salvatore Pennica, hanno annullato le due ordinanze. L’indagine della polizia è stata effettuata nell'estate del 2018 a San Leone, frazione balneare maggiormente popolata e frequentata dai più giovani nei mesi più caldi dell’anno.