"Trovati in possesso di 300 grammi di hashish", doppio arresto dei carabinieri

Sono stati trovati in possesso di 300 grammi di hashish. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Mussomeli hanno arrestato, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due castelterminesi: un 43enne e un 47enne. L'arresto dei due è stato già convalidato. E' stato applicato, ad entrambi, l'obbligo di firma. A carico di colui che è stato trovato materialmente in possesso della "roba", invece, anche l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

L'arresto, nei giorni scorsi, è stato effettuato all'interno della stazione ferroviaria di Acquaviva Platani. Stando alle ricostruzioni ufficiali dei carabinieri, i due erano appena scesi da un treno che proveniva da Palermo.