"Hashish, cocaina e crak a Brancaccio": arrestato anche un agrigentino

C'è anche un uomo di Caltabellotta fra i due arrestati - per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti - dai carabinieri della stazione Brancaccio, con il supporto del nucleo cinofili di Palermo. Il doppio arresto è stato effettuato - durante un servizio antidroga - nel quartiere di Brancaccio. A finire nei guai - secondo quanto rendono noto dal comando provinciale di Palermo - sono stati: Michele Chiappone, 48 anni, residente a Cerda e Luigi Montana, 55 anni, residente a Caltabellotta.

"I militari dell’Arma notando dei movimenti sospetti hanno fermato un’autovettura, identificando il proprietario in Michele Chiappone. Durante la perquisizione all’interno della vettura, 'Ron', pastore tedesco di 5 anni dal fiuto infallibile, ha segnalato la presenza di droga occultata in un vano nascosto del portabagagli, consentendo ai carabinieri di trovare 5 panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi circa. La perquisizione personale - prosegue la ricostruzione ufficiale - consentiva di rinvenire anche 1.900 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio. Durante i successivi controlli effettuati sul posto, i carabinieri notavano una persona che alla loro vista, tentava di darsi alla fuga e di disfarsi lungo il tragitto di una busta in plastica. Dopo un breve inseguimento, - proseguono i carabinieri del comando provinciale di Palermo - l’uomo veniva bloccato ed identificato in Luigi Montana. I militari recuperavano quindi la busta di plastica abbandonata, al cui interno erano riposti: 32 grammi circa di hashish, 20 grammi circa di cocaina, 3,5 grammi circa di crack, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 565 euro, ritenuti provento dell’illecita attività. Le sostanze stupefacenti, il denaro e l’autovettura sono stati sottoposti a sequestro. I due arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per Chiappone e la misura degli arresti domiciliari per Montana".