"Non si fermano all'Alt e dopo l'inseguimento tentano la fuga a piedi": trovata droga, arrestate 2 donne

Prima non si sono fermate all'Alt imposto lungo l'autostrada A-19, in direzione Catania. Poi, la passeggera dell'autovettura ha tentato la fuga a piedi per le campagne circostanti provando a sbarazzari di una busta di cellophane. Non è però servito a niente. I carabinieri della compagnia di Termini Imerese hanno trovato quasi 150 grammi di "roba" tra marijuana, cocaina ed eroina. Due donne - entrambe di Canicattì, già note alle forze dell'ordine, - sono state arrestate. L'accusa per D. F. G., 35enne, e G. S. 30enne, è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio e prevenzione, sull’autostrada A-19 in direzione Catania, hanno intimato l’Alt ad un’autovettura con a bordo due donne. La macchina anziché fermarsi ha aumentato la velocità ed è scappata. E' partito l'inseguimento che è finito nella zona dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Arrestata la marcia, la passeggera - ricostruiscono ufficialmente dal comando provinciale di Palermo - ha tentato di scappare a piedi nelle campagne circostanti cercando di sbarazzarsi di una busta in cellophane. Ma invano. I carabinieri hanno rinvenuti e sequestrato quasi 150 grammi di droga tra marijuana, cocaina ed eroina.

Sullo stupefacente, sottoposto a sequestro, i carabinieri del Lass del comando provinciale di Palermo eseguiranno le analisi qualitative e quantitative. Le arrestate sono state prima poste nelle camera di sicurezza. L’autorità giudiziaria ha poi convalidato l'arresto ed ha disponendo per la trentacinquenne D.F.G. la misura cautelare degli arresti domiciliari.