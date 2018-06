"Trovati con hashish, marijuana e cocaina": arrestati un 25enne e un 16enne

Uno - il venticinquenne - sarebbe stato trovato in possesso di 300 grammi di hashish. L'altro - un sedicenne - avrebbe detenuto, invece, 150 grammi di marijuana. Sono due, dunque, i giovanissimi - entrambi di San Biagio Platani - arrestati ieri dai poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Arresto avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Acquaviva e Casteltermini, in territorio di Caltanissetta.

Nel corso di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Porto Empedocle, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, dopo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento dei due giovani, hanno fatto scattare il controllo e la perquisizione.

"Proprio durante la perquisizione, i poliziotti hanno ritrovato - secondo quanto è stato reso noto dalla Questura di Agrigento - 300 grammi di hashish detenuti da Cristoforo Pastorella di 25 anni, mentre il minorenne - di 16 anni - deteneva circa 150 grammi di marijuana. E' stato anche recuperato un involucro, contenente 9 grammi di cocaina, di cui il minore aveva tentato disfarsi gettandolo in un terreno incolto".

Dopo le formalità di rito dell'arresto, su disposizione delle autorità giudiziarie competenti, gli arrestati sono stati portati uno in carcere e l'altro all’istituto penitenziario minorile.