"Trovati in possesso di un panetto di hashish", arrestati due giovani

Sarebbero stati trovati in possesso di un panetto - dal peso complessivo di un etto - di hashish. E' dopo un pedinamento, conclusosi con un inseguimento lungo la statale vicino a Sciacca, che i carabinieri hanno arrestato due giovani. Si tratta di due menfitani: Francesco Sabella di 20 anni e Gianluca Rosario di 26 anni. Entrambi - posti agli arresti domiciliari - dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della compagnia di Sciacca, impegnati in un ordinario servizio di prevenzione, hanno notato "due giovani, a bordo di un’autovettura, che - ha ricostruito il comando provinciale dei carabinieri di Agrigento - compivano delle manovre anomale per eludere un possibile controllo dei militari. E’ scattato il pedinamento e successivo inseguimento conclusosi con il fermo dell’auto. Durante l’immediata perquisizione, è saltato fuori un panetto di hashish dal peso complessivo di un etto. E' stata sequestrata la droga - conclude la ricostruzione ufficiale del comando provinciale dell'Arma - e circa 200 euro in contanti. Dai primi accertamenti investigativi, la sostanza stupefacente era pronta per essere tagliata e rivenduta nelle piazze dell’area saccense. Si stima che la droga rinvenuta, avrebbe potuto fruttare almeno un migliaio di euro".