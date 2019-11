"Preso con cocaina e hashish negli slip a posto di blocco", condannato trentenne

I carabinieri, nei mesi scorsi, lo avevano bloccato a un posto di controllo stradale, a Palermo, insieme a un amico che guidava l’auto e si erano insospettiti per i precedenti specifici di entrambi e per l’atteggiamento tenuto: alla vista dei militari, infatti, avrebbero accelerato. Negli slip erano stati trovati quasi otto grammi di cocaina e tre di hashish.

Il giudice dell’udienza preliminare di Palermo, Marco Gaeta, ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione e 1.400 euro di multa l’agrigentino Alessandro Calogero Trupia, 30 anni, di Agrigento, già coinvolto in numerose altre vicende giudiziarie in materia di droga, l’ultima delle quali molto di recente.

La pena decisa dal giudice è già ridotta di un terzo per la strategia processuale del suo difensore, l’avvocato Leonardo Marino, che ha scelto di saltare il dibattimento subito dopo la decisione del gip di disporre il rito immediato. Per questo la vicenda giudiziaria si è definita in pochi mesi, almeno per quanto riguarda il primo grado di giudizio. L’arresto è scattato il 27 aprile.