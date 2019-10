Eliminazione del poligono da Punta Bianca: audizione all'Ars

Spostamento del poligono di Punta Bianca - Drasy, chiesta audizione dal deputato del M5S Giovanni Di Caro. Questi, scrivendo alla presidente della IV commissione, Giusi Savarino, ha infatti richiesto la convocazione di un incontro specifico dedicato alla vicenda.

"Da oltre 60 anni - si legge - le esplosioni in contrada Drasy continuano ad inquinare e danneggiare il territorio di Punta Bianca, causando anche l'avanzamento di parecchie frane. E questo nonostante il Ministero della Difesa abbia stabilito che fosse necessario spostare il poligono militare in altri luoghi per salvaguardare l'integrità naturalistica".

La vicenda è nota : dopo le polemiche e le proteste registrate negli anni passati da parte dell'Esercito era arrivata la disponibilità ad individuare un nuovo sito.

Lo stesso ministero, continua Di Caro "avrebbe invitato i militari a praticare le esercitazioni in altro luogo, dando incarico alla Regione Siciliana di individuare un sito alternativo dove spostare il dragone sputa fuoco che nel frattempo ha distrutto la zona, provocando enormi crateri, grosse frane, e un alto tasso di inquinamento da piombo sia a terra che a mare e messo in serio pericolo l'assetto naturalistico di punta bianca".

Per questo si chiede una convocazione di alcuni dirigenti regionali.