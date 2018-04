Drasy, l'Esercito: "Pronti a spostarci se la Regione trova un'altra area"

“Se la Regione trova un’altra area, con le stesse caratteristiche, ci spostiamo. L’esistenza dei poligoni di addestramento è necessaria per la sussistenza delle truppe sul territorio. Se non ci sono luoghi per le esercitazioni, le truppe non possono esistere. E come è stato già concordato, per rispetto del territorio e dei flussi turistici, le esercitazioni cesseranno per tutto il periodo estivo”. Dall'Esercito non fanno altro che confermare quanto è stato già sostenuto negli anni scorsi.

I mesi di stop del periodo estivo saranno quattro. L’Esercito, così come ha sempre fatto in questi anni, non soltanto garantirà la pulizia dell’area. Pulizia che è totale perché i militari non soltanto rimuovono quanto gli appartiene, ma – ed è la cronaca a fare storia – anche rifiuti come amianto e tonnellate di sfabbricidi da demolizione. Punta Bianca, quando l’Esercito si è insediato, dopo la guerra, era un’area deserta. Poi, lentamente ha cambiato i suoi connotati. Diversi sono stati gli incontri, fatti alla Regione, fra gli esponenti di MareAmico e Legambiente, l’Esercito italiano e gli assessori regionali che si sono succeduti. La Regione aveva assunto l’incarico di cercare un’altra area con le stesse caratteristiche. La presenza dell’Esercito a Punta Bianca significa anche circa 2.500 famiglie. “Siamo lo Stato – è stato ribadito dall’Esercito - . Se esistiamo è perché abbiamo un posto dove poterci addestrare. Fra l’altro – hanno tenuto a riconfermare – le esercitazioni con i colpi di cannone si sono ridotte a due o tre giornate”.