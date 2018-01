"Tre dosi di marijuana nascoste nell'auto", segnalato un 34enne

Tre agrigentini sono stati fermati a Caltanissetta con tre dosi di marijuana nascoste nell'auto. I tre - fanno sapere dalla Questura - sono stati sorpresi durante un controllo questa mattina in via Libertà. Dopo una perquisizione nell'auto, una Fiat Tipo, i poliziotti hanno trovato nel portaoggetti un sacchetto di cellophane con dentro tre dosi di marijuana. Il conducente del mezzo, un 34enne, è stato segnalato in prefettura.