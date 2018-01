"Doppio tentato omicidio all'hot spot di Lampedusa", arrestato 21enne

Sarebbe responsabile di un duplice tentato omicidio avvenuto nell'hot spot di Lampedusa, il giorno di Capodanno. Un ventunenne di nazionalità tunisina è stato fermato dai poliziotti della Squadra mobile, lo scorso 3 gennaio, dopo articolate indagini.

L'immigrato è accusato di aver accoltellato, ad un gluteo e alla schiena, due suoi connazionali. Non è chiaro cosa abbia innescato la lite fra due migranti. Un terzo tunisino, vedendo che il ventunenne aveva estratto un coltello, si è frapposto ai due, forse nel tentativo di evitare una tragedia, ed è stato colpito ad un gluteo. L'altro, il "predestinato", è stato invece inseguito e colpito un paio di volte alla schiena. Nessuno dei due è, per fortuna, in pericolo di vita.

Ma le attività della polizia contro i reati legati all'immigrazione clandestina sono state intense nei giorni scorsi. Il 7 gennaio - fanno sapere dalla Questura - gli agenti della Mobile hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Parma nei confronti di un cittadino tunisino 31enne, che doveva espiare la pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione.

E ancora, tra l’8 e l’11 gennaio, sono stati arrestati tre cittadini di nazionalità tunisina, già espulsi dal territorio nazionale, per il reato di reingresso nel territorio nazionale prima della scadenza del termine del divieto. A due di essi è stato, inoltre, contestato il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale.

Gli immigrati, sebbene destinatari del decreto di espulsione con divieto di reingresso avevano fatto ritorno nel territorio italiano, nel corso degli sbarchi avvenuti a Lampedusa lo scorso 31 dicembre.