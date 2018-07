I cittadini di Favara Ovest chiedono un incontro imminente con i sindaci Alba e Firetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Scrivo la presente in rappresentanza di numerosi cittadini residenti nella c.d. Favara Ovest al fine di sottoporre alla vostra attenzione, ancora una volta, la questione della doppia richiesta di pagamento relativa alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

Nei mesi scorsi, a seguito delle legittime richieste dei cittadini di Favara Ovest avanzate anche tramite gli organi di stampa locali e trasmissioni a diffusione nazionale, entrambe le Amministrazioni Comunali si erano impegnate a risolvere il problema in tempi ragionevoli attraverso il raggiungimento di un accordo tra le parti.

In particolare, i due Comuni avrebbero dovuto trasmettersi i dati relativi agli immobili coinvolti e incrociare i pagamenti effettuati dai cittadini, eliminando tutte quelle situazioni in cui al medesimo contribuente, per lo stesso immobile e anno di imposta, veniva richiesto il pagamento del medesimo tributo.

Ad oggi, tuttavia, nulla è cambiato e i cittadini di Favara Ovest da mesi attendono i dovuti annullamenti degli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Agrigento per gli anni di imposta 2011 e 2012.

Intanto, molti di loro hanno dovuto sopportare i costi di ricorsi giurisdizionali e/o non hanno contezza dell’Ente a cui dovranno versare la tassa sui rifiuti solidi urbani per l’anno 2018.

E’ appena il caso di ricordarvi che trattasi di onesti cittadini che versano e hanno versato regolarmente i tributi dovuti e su cui adesso gravano avvisi di accertamento o doppie bollette palesemente illegittime per problematiche create e perpetrate negli anni dalle Amministrazioni Comunali di Favara e Agrigento.

Riteniamo che compito primario di chi rappresenta le istituzioni o ne dirige le articolazioni amministrative sia, anzitutto, quello di tutelare i cittadini onesti ripristinando la legalità attraverso azioni celeri ed efficaci.

Per i motivi su esposti, chiedo ai Signori Sindaci dei Comuni di Favara e Agrigento, ai Segretari Comunali degli stessi Enti e ai Signori Dirigenti dei rispettivi Uffici Tributi, un incontro congiunto con una delegazione dei cittadini di Favara Ovest al fine di fare il punto sulle azioni intraprese e da intraprendere per una spedita soluzione delle predette problematiche.