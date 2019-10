"Donnavventura", tra le finaliste Laura Tortorici: spedizione in Giordania

Ha sfiorato la corona di Miss Italia, ora Laura Tortorici è pronta per una nuova avventura. Riberese, 24enne, è pronta – zaino in spalla – ad essere uno dei volti del format televisivo “Donnavventura”. Laura Tortorici volerà in Giordania, dove proverà ad essere una delle concorrenti di una vera e propria avventura.

Una spedizione importante alla quale la riberese vorrebbe più che mai partecipare. Al momento la prima tappa è la Giordania, dove Laura Tortorici, incontrerà le altre concorrenti. L’impresa ad alto rischio ma affascinante e gratificante andrà in onda su Rete 4. Ribera, ancora volta, tiferà per la bella Laura.