"Non sono scappata, la mia è fuga d'amore": risolto il giallo della donna scomparsa

“Non mi cercate, la mia è una fuga d’amore”. E’ stato risolto così il caso di una donna che per 24 ore aveva fatto perdere le proprie tracce. Una 42enne ha lasciato con il fiato sospeso quasi tutta Favara, la sua scomparsa aveva fatto preoccupare l’intera comunità.

Si è temuto un nuovo “caso Gessica Lattuca”, donna della quale non si hanno più notizie. La famiglia della donna era abbastanza preoccupata, ed avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. La notizia è rimbalzata in ogni dove, il marito ma anche tutti gli altri familiari e parenti, venerdì sera si sono recati in caserma e hanno presentato la denuncia di scomparsa. I militari dell’Arma hanno avviato le ricerche, poco dopo la donna si è presentata in caserma. I carabinieri l’hanno ascoltata e la donna ha ‘confessato’ che la sua è solo una fuga d’amore. “Tutti mi cercano, non sono scappata ma amo un altro uomo”.