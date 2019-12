Donna presa a sprangate, arrestato un 16enne: blitz in via Boccerie

E’ stata malmenata e ridotta quasi in fin di vita, la 50enne agrigentina, aggredita in pieno centro storico qualche settimana fa. La donna era stata presa di mira in via Boccerie, proprio a due passi dalla sua abitazione. I poliziotti delle “Volanti”, della Questura di Agrigento hanno arrestato un sedicenne.

L’accusa è quella di tentato omicidio. Il ragazzo è stato portato via da una comunità di alloggio per minori ad Agrigento. Secondo quanto ricostruito sarebbe stato lui, armato di una spranga di ferro, a colpire più volte la donna.Il minore è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. Dopo le formalità di rito il 16enne sarà accompagno al “Malaspina” di Palermo, istituto penitenziario minorile.

La donna, nei giorni dopo l'aggressione è stata sottoposta, ieri, ad un delicato intervento chirurgico. I medici del reparto Maxillo facciale dell’ospedale “Civico” di Palermo, dove la donna è stata trasferita e ricoverata, hanno tentato di provare a ridurre le tantissime fratture al volto che la donna ha riportato. La cinquantenne – secondo quanto è stato accertato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento – sarebbe stata colpita, con violenza inaudita, al volto e alla testa con una spranga di ferro. La donna, dopo gli accertamenti del caso, è stata dimessa.

Le forze dell’ordine, questa mattina, sono intervenuti in via Boccerie, in pieno centro storico. La polizia, i vigili del fuoco e la “Scientifica” hanno bonificato la casa della donna che attualmente è ricoverata in ospedale. Gli agenti hanno controllato ogni angolo del piccolo appartamento del centro storico.