Sessantenne muore in ospedale, i familiari non ci stanno: presentato un esposto

Donna muore in ospedale, i familiari non ci stanno e presentano un esposto. La donna aveva accusato un malore, la corsa in ospedale ma il decesso poco dopo. La procura della Repubblica, secondo quanto fa sapere La Sicilia, ha aperto un’inchiesta sul decesso di una 60enne di Aragona. La vittima è morta all’ospedale “San Giovanni di Dio”. La 60enne era stata sottoposta ad un intervento chirurgico in un ospedale palermitano. Dopo qualche giorno la donna ha accusato dei malori, ed è stata accompagnata al “San Giovanni di Dio”. I medici visitandola hanno constatato la gravita della situazione ed hanno disposto un ricovero immediato. Ma non c’è stato tempo. La donna è morto poco dopo. Dopo la denuncia il magistrato e titolare delle indagini ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche, non è escluso che venga fatta l’autopsia alla salma. Il fascicolo aperto è per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, attualmente a carico di ignoti.