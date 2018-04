Sulle orme di Goethe, dalla Repubblica Ceca fino alla Sicilia a piedi: ecco le tappe

Si chiama Vienna Cammarota, ed è una guida ambientale escursionistica. Lei, è prima donna al mondo che all’età di 68 anni che sta riuscendo nella grande impresa di percorrere a piedi tutto il viaggio dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe del 1786, raggiungerà la Sicilia. Un'impresa a dir poco eroica.

Ben 724 chilometri, 140 ore complessive di cammino in Sicilia, attraversando 36 siti in 45 giorni. Vienna andrà, sempre a piedi nella Valle del Belice , a 50 anni dal terremoto. Vienna Cammarota farà anche tappa nell’Agrigentino, la donna nel suo cammino dei 45 giorni visiterà anche: Menfi, Sambuca di Sicilia, Cammarata, San Biagio Platani, Aragona, Agrigento e Racalmuto.

“Con bastoncini ed in tenuta da trekking, arriverò il 28 aprile a Palermo - ha detto la donna. Così come Goethe, sbarcherò al Porto alle 10, pronta per Palermo, per la Sicilia. Poi attraverserò la Valle del Belice, a piedi, 50 anni dopo il terremoto”.

"Le persone mi hanno offerto ospitalità per dormire – spiega Cammarota – e sono rimasta colpita dalla grande capacità degli italiani nel saper accogliere, dialogare. Sono convinta che la Sicilia sarà molto ospitale perché è una terra da amare. Io sono pronta. Non avrei mai potuto fare, intraprendere, chiudere il viaggio di Goethe senza arrivare ed attraversare l'Isola”.