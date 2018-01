Ventottenne ferita e in stato confusionale davanti alla caserma dei carabinieri

Seduta su una panchina davanti alla caserma dei carabinieri di Naro. Una donna di 28 anni è stata ritrovata in stato confusionale e lievemente ferita. La donna non ha dato tante spiegazioni, i militari dell’arma sono subito intervenuti per soccorrerla. La 28enne indossava abiti, presumibilmente della sera precedente. Sul posto anche la polizia locale che ha allertato l’ambulanza, la ragazza non ha spiegato per quale motivo si trovasse a Naro, i carabinieri hanno avviato le indagini.