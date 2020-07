Donna evade dai domiciliari, 18enne guida moto già sequestrata: entrambi nei guai

I carabinieri, nel week end, sono stati impegnati in particolari servizi di controllo del territorio. I militari dell'Arma, hanno arrestato in flagranza una cittadina romena ventiseienne. La donna evasa dagli arresti domiciliari e destinataria di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso del tribunale di Agrigento.

Inoltre, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà un diciottenne canicattinese, sorpreso alla guida di un motociclo già sottoposto a sequestro amministrativo, condotto senza avere mai conseguito la patente di guida e con apposta una targa risultata oggetto di furto.