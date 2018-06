Pioggia di donazioni dopo il furto ad una coop agricola, arrivano i primi "frutti"

Riacquistati i primi mezzi agricoli dopo il furto alla coop sociale "Lavoro e non solo" di Canicattì. Grazie alla gara di solidarietà e alle donazioni online, ieri è arrivata la trincia e tra qualche giorno arriverà anche un nuovo trattore.

"Vi diamo una bella notizia: è arrivata la trincia, un mezzo fondamentale per la cura dei vigneti, ed in questi giorni ci consegneranno il trattore - ha annunciato il presidente della coop Lavoro Calogero Parisi - . Tutto questo grazie alle vostre donazioni su Produzioni dal Basso, all'importante sconto sul trattore fattoci da Argo Tractors, al contributo straordinario di Legacoop Nazionale e Fondazione Con il Sud. Il cammino per ricostruire il parco mezzi è ancora lungo, ma la nostra determinazione è forte".

"Continuiamo a portare avanti il nostro progetto di legalità. Il prossimo acquisto – ha spiegato - sarà un secondo trattore, fondamentale per i vigneti. Sostienici con una piccola donazione seguendo questo link http://sostieni.link/18245. Aiutaci a portare avanti il nostro progetto di legalità e riacquistare tutti i mezzi sottratti. Grazie a tutti". Per il nuovo acquisto sono già stati raccolti 1.490 euro con i contributi di 31 donatori, la raccolta prosegue su www.produzionidalbasso.com, popolare sito di crowdfunding che permette di avviare una campagna di raccolta fondi online per finanziare i propri progetti e le proprie idee, una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse e che si sta rilevando utile per far continuare le attività della cooperativa "Lavoro e non solo".