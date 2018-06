Donazione del sangue: raccolte a Sant'Angelo Muxaro, Grotte e Aragona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Per consentire alla cittadinanza di donare con generosità il proprio sangue, l'Adas effettuerà una raccolta, sabato 16 giugno a Sant'Angelo Muxaro presso l’oratorio della Chiesa Madre dalle 8 alle 12.30. Domenica 17 giugno a Grotte in Via F. Ingrao, 92/94 dalle 8 alle 12.30 e ad Aragona davanti la Parrocchia San Giuseppe dalle 8 alle 12.30 .