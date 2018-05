Donazione del sangue, raccolta ad Aragona e Grotte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Per consentire alla cittadinanza di donare con generosità il proprio sangue, l'Adas effettuerà due raccolte, domenica 20 maggio ad Aragona davanti alla Chiesa Madre dalle 8 alle 12.30 ed a Grotte in via Ingrao 72/74 dalle 8 alle 12.30. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.