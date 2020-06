Solidarietà, la brigata Aosta dona beni per bambini alla "Misericordia"

Bella iniziativa di solidarietà verso i bambini bisognosi da parte dei miliari appartenenti al Reggimento logistico della Brigata “Aosta” che opera a Siculiana.

Questi, infatti, hanno deciso di donare beni di prima necessità alla locale associazione “Misericordia”. Nello specifico i componenti dell’esercito impegnati in Sicilia nell’operazione “Strade Sicure”, hanno deciso di devolvere i loro generi di conforto che costituiscono un’integrazione della normale alimentazione in speciali condizioni di impiego o in determinate condizioni di servizio. Saranno così devoluti in beneficienza beni come merendine, succhi di frutta, cioccolati e biscotti.

“Un gesto che renderà felici numerosi bambini- afferma il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella- un atto di amore e di solidarietà verso chi si trova in condizioni economiche disagiate che, in questo periodo di difficoltà economica generale per tutta la Nazione, assume maggior rilievo. Ringrazio i militari dell’esercito per la loro generosità e per la loro attenzione nei riguardi della sensibilità e delle esigenze dei bambini della nostra comunità”.