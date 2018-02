"Ti abbiamo a cuore", anche a Grotte donato un defibrillatore salva-vita

Anche il Comune di Grotte aderisce al progetto "Ti abbiamo a cuore", promosso dall’assessorato regionale della Salute. Pochi giorni fa, un defibrillatore semiautomatico è stato consegnato all’amministrazione comunale dalla Seus, la società che gestisce il 118 in Sicilia. L'adesione è stata voluta dal sindaco Paolino Fantauzzo.

Così come tutti gli altri defibrillatori del progetto, anche quello consegnato al Comune di Grotte sarà registrato nel portale “Ti Abbiamo a cuore” al sito www.daesicilia.it , la banca dati regionale dei defibrillatori presenti in Sicilia.

Con la loro localizzazione tramite georeferenziazione attraverso un’App potenzialmente “salvavita” sarà possibile individuare in tempo reale il defibrillatore più vicino, visualizzare il percorso più breve per raggiungerlo e contemporaneamente contattare il 118.

A prendere in consegna il defibrillatore il vicesindaco Piero Castronovo che ne ha firmato la convenzione tra il Comune e la Seus, per la quale era presente il responsabile del progetto "Ti abbiamo a cuore" per le province di Enna, Caltanissetta ed Agrigento Nicolò Piave, assieme ad un operatore del 118.