Donati panettoni artigianali alle case circondariali di Agrigento e Sciacca

Donati panettoni artigianali ai reclusi e al personale delle case circodariali di Agrigento e Sciacca. Si sono concluse oggi, con questa nuova iniziativa benefica, le attività di volontariato natalizie organizzate dall'ente di Assistenza del personale dell’amministrazione penitenziaria, diretto per la provincia di Agrigento da Giuseppe Di Rosa.

Le manifestazioni, fortemente volute dall'ente di Assistenza di Agrigento con la piena condivisione del direttore dell'istituto, Aldo Tiralongo, e dei commissari Giuseppe Lo Faro (comandante dell'istituto) e Gesuela Pullara (comandante del Nucleo traduzioni), prevederanno, in questo caso, la consegna ai reclusi ed al personale delle due strutture di panettoni artigianali donati tramite la direzione regionale dalla fondazione “Banco delle Opere di Carità”.

In particolare l'ente, nella persona di Nelly Palazzo in qualità di delegata e responsabile della sede, ha fornito un quantitativo di panettoni del progetto “Fatti da Noi”. “I prodotti del progetto 'Fatti da Noi' – spiega Palazzo - sono stati realizzati all’interno dei laboratori solidali pensati dalla fondazione per dare un’opportunità di inclusione sociale ai ragazzi in difficoltà delle case famiglia, per quelle persone che per varie ragioni non riescono a trovare occupazione e che versano in stato di indigenza ma che hanno una gran voglia di apprendere e di mettersi in gioco cogliendo l'opportunità di offrire agli altri quanto di buono sanno fare. Il laboratorio – conclude - rappresenta un luogo in cui si incontrano maestri pasticceri e ragazzi meno fortunati, i quali vengono formati sul processo produttivo acquisendo competenze ed imparando, così, un mestiere”.